Leon стал генеральным партнером «СКА-Хабаровска»

Букмекерская компания Leon стала генеральным партнером «СКА-Хабаровска».

В рамках соглашения логотип букмекера появится на игровой форме, а также будет интегрирован в айдентику клуба.

«Сегодня мы официально объявляем о соглашении, достигнутом между футбольным клубом «СКА-Хабаровск» и БК Leon. Уже через несколько дней, 2 марта, наши футболисты выйдут на матч против нижнекамского «Нефтехимика» с логотипом нашего партнера на игровой форме.

Кстати, хочу напомнить, что мы уже сотрудничали с БК Leon в сезоне-2017/18, в том самом, знаковом, когда наш клуб играл в российской Премьер-лиге.

То, что одна из ведущих компаний своей отрасли вновь выразила желание стать нашим генеральным партнером, мы воспринимаем как положительную оценку нашей работы по развитию клуба. Мы намерены продолжать в том же ключе, в том числе и при поддержке наших партнеров из БК Leon», – заявил гендиректор клуба Алексей Кандалинцев.

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