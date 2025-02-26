«Барса» выйдет в финал Кубка Испании после 4:4 в первой игре с «Атлетико», считают букмекеры

Букмекеры по-прежнему считают, что «Барселона» выйдет в финал Кубка Испании.

Каталонский клуб продолжает котироваться фаворитом на проход в финал турнира после 4:4 в первом полуфинале с «Атлетико».

Перед ответной игрой в Мадриде на выход «Барсы» в финал дают коэффициент 1.85, на проход «Атлетико» – 1.95. Однако, до первой встречи разница в котировках была более значительной – 1.57 против 2.50 на мадридцев.

Ответный матч состоится 2 марта в Мадриде.

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