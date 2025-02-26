Bet365 на 6-й минуте выплатил ставки на победу «Атлетико», а на 74-й – на победу «Барсы». Матч закончился вничью – 4:4

Букмекер Bet365 рассчитал выигрышем ставки на победу «Атлетико» и «Барселоны» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании, хотя игра завершилась вничью – 4:4.

Выплаты стали возможными благодаря акции, при которой все ординары на победу одной из команд автоматически становятся выигрышными, если она ведет по ходу встречи минимум в 2 мяча.

Уже на 6-й минуте букмекер выплатил все ставки на победу «Атлетико», когда мадридский клуб повел 2:0. Перед игрой на команду Диего Симеоне давали коэффициент 5.25.

На 74-й минуте, при счете 4:2 в пользу «Барселоны», Bet365 рассчитал все ставки на победу каталонцев. В прематче на успех хозяев давали 1.57.

В итоге «Атлетико» вырвал ничью благодаря голам Маркоса Льоренте на 84-й минуте и Александра Серлота на 93-й минуте.

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