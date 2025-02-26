Bet365 на 6-й минуте выплатил ставки на победу «Атлетико», а на 74-й – на победу «Барсы». Матч закончился вничью – 4:4
Букмекер Bet365 рассчитал выигрышем ставки на победу «Атлетико» и «Барселоны» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании, хотя игра завершилась вничью – 4:4.
Выплаты стали возможными благодаря акции, при которой все ординары на победу одной из команд автоматически становятся выигрышными, если она ведет по ходу встречи минимум в 2 мяча.
Уже на 6-й минуте букмекер выплатил все ставки на победу «Атлетико», когда мадридский клуб повел 2:0. Перед игрой на команду Диего Симеоне давали коэффициент 5.25.
На 74-й минуте, при счете 4:2 в пользу «Барселоны», Bet365 рассчитал все ставки на победу каталонцев. В прематче на успех хозяев давали 1.57.
В итоге «Атлетико» вырвал ничью благодаря голам Маркоса Льоренте на 84-й минуте и Александра Серлота на 93-й минуте.
Соцсеть, автоставка и аналог Football Manager. Главные фичи российских БК
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий