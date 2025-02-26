«Атлетико» спасся от поражения в игре с «Барсой», уступая 2:4 к 84-й минуте. В лайве на ничью давали 41.00

«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка Испании.

Каталонский клуб вел со счетом 4:2 к 84-й минуте. В лайве на ничью можно было поставить с коэффициентом 41.00.

Ответный матч состоится 2 марта в Мадриде.

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