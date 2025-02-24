Рекорд Мозякина по голам за регулярку КХЛ падет, считают букмекеры. Джошу Ливо нужно забить 8 шайб в 10 матчах
Джош Ливо может побить рекорд по голам в КХЛ за один регулярный чемпионат.
В нынешнем сезоне форвард «Салавата Юлаева» забросил 41 шайбу в 52 матчах регулярки. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов Фонбет Чемпионата КХЛ.
Рекорд по голам в КХЛ за одну регулярку принадлежит Сергею Мозякину – 48 шайб в сезоне-2016/17.
Ливо нужно забить 8 голов в 10 оставшихся матчах чемпионата, чтобы побить достижение экс-капитана «Металлурга». Букмекеры дают коэффициент 1.75 на то, что рекорд Мозякина падет и 1.96 – что Ливо не сможет его побить.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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