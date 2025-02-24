Стендапер Андрей Айрапетов: «Позор, если комик рекламирует букмекеров. Это признание в собственной творческой импотенции»
Стендап-комик Андрей Айрапетов раскритиковал своих коллег, которые рекламируют букмекерские компании.
«Без личного негатива, но, если комик рекламирует букмекеров – это позор. Это не дискуссионный вопрос. Это просто факт.
Для меня комики – одна из самых креативных творческих единиц в индустрии развлечений, неужели ты больше не придумал как заработать денег?
Реклама букмекеров – это признание в собственной творческой импотенции», – написал Айрапетов в телеграме.
Салах забил «Сити» и ушел от Холанда в гонке бомбардиров. Еще в ноябре норвежец забирал на 80%
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Андрея Айрапетова
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