Стендапер Андрей Айрапетов: «Позор, если комик рекламирует букмекеров. Это признание в собственной творческой импотенции»

Стендап-комик Андрей Айрапетов раскритиковал своих коллег, которые рекламируют букмекерские компании.

«Без личного негатива, но, если комик рекламирует букмекеров – это позор. Это не дискуссионный вопрос. Это просто факт.

Для меня комики – одна из самых креативных творческих единиц в индустрии развлечений, неужели ты больше не придумал как заработать денег?

Реклама букмекеров – это признание в собственной творческой импотенции», – написал Айрапетов в телеграме.

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