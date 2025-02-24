Рекламные расходы ведущих букмекеров в России выросли на 33%
Легальные российские букмекеры стали тратить больше денег на рекламу.
По данным агентства NMi Group, в 2024-м рекламные расходы 10 крупнейших букмекеров России выросли на 33%. Отмечается, что эти цифры отражают ситуацию по индустрии в целом.
Ключевым каналом для продвижения остается телевидение – по итогам прошлого года расходы на этот сегмент выросли на 51%. Лидером по динамике стала пресса – бюджет на рекламу в печатных СМИ вырос на 74%.
В направлении онлайн-видео и радио наблюдается снижение бюджетов на 9 и на 23% соответственно.
«Отрицательная динамика объясняется тем, что значительная доля бюджетов этой категории в digital в целом и OLV в частности приходится на теневые форматы, которые не поддаются мониторингу, что делает оценку общей динамики затруднительной», – объяснила гендиректор NMi Digital Анна Планина.
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