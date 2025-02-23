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  • У «Ливерпуля» – 1.07 на чемпионство после 26 туров АПЛ и победы над «Ман Сити». Только у двух команд есть коэффициент до 100.00
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У «Ливерпуля» – 1.07 на чемпионство после 26 туров АПЛ и победы над «Ман Сити». Только у двух команд есть коэффициент до 100.00

«Ливерпуль» победил в гостях «Ман Сити» (2:0) в рамках 26-го тура АПЛ.

Букмекеры обновили коэффициенты на титул. Теперь чемпионство «Ливерпуля» оценивается в 1.07 – это вероятность на уровне 93%. До этого тура был коэффициент 1.25.

Шансы «Арсенала» на титул котируются за 9.00. Следующее значение – 100.00 у «Ман Сити».

«Ливерпуль» лидирует в таблице с 64 очками после 27 матчей. «Арсенал» по итогам 26 игр набрал 53 очка. У «Ман Сити» осталось 44.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет дома против «Ньюкасла» 26 февраля.

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Опубликовал: Михаил Морозов
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