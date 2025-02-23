Агуэро поставил 5000 долларов на голы в матче «Ман Сити» – «Ливерпуль»
Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в соцсетях показал скриншот ставки на центральный матч 26-го тура АПЛ между «Сити» и «Ливерпулем».
Ставка Агуэро – ТБ3,75 за 2.26. Аргентинец поставил пять тысяч долларов.
Чтобы ставка прошла полностью, необходимо минимум пять голов в игре «Сити» и «Ливерпуля». Половина выигрыша придет Агуэро, если будет забито четыре гола. Три мяча и менее – проигрыш.
Опубликовал: Михаил Морозов
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