Агуэро поставил 5000 долларов на голы в матче «Ман Сити» – «Ливерпуль»

Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в соцсетях показал скриншот ставки на центральный матч 26-го тура АПЛ между «Сити» и «Ливерпулем».

Ставка Агуэро – ТБ3,75 за 2.26. Аргентинец поставил пять тысяч долларов.

Чтобы ставка прошла полностью, необходимо минимум пять голов в игре «Сити» и «Ливерпуля». Половина выигрыша придет Агуэро, если будет забито четыре гола. Три мяча и менее – проигрыш.

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