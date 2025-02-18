Медведев 4 раза подряд обыграл Хачанова на харде. 1.57 – продление тренда на турнире в Дохе

Даниил Медведев и Карен Хачанов встретятся в первом круге турнира в Дохе.

В четырех последних личных встречах на харде победу одержал Медведев. Букмекеры дают коэффициент 1.57 на то, что россиянин обыграет Хачанова и в сегодняшней игре. На победу Карена можно поставить за 2.30.

Матч пройдет 18 февраля и начнется в 16:00 мск.

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