Николай Оганезов о закрытии СРО Букмекеров: «С момента появления ЕРАИ необходимость в двух СРО потеряла свою актуальность»

Председатель совета Первой СРО, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался о ликвидации СРО Букмекеров.

– Насколько фактическое прекращение работы СРО БК было ожидаемым? Была ли налажена формальная или неформальная связь между двумя СРО – СРО Букмекеров и Первой СРО?

– На самом деле Ассоциация букмекерских контор прекратила свою деятельность достаточно давно, поэтому не могу назвать эту новость неожиданной. Все пришло к логическому концу. С момента появления ЕРАИ необходимость в двух СРО потеряла свою актуальность.

Ранее на определенном этапе развития букмекерского рынка наличие двух СРО было совершенно оправданно, операторам нужна была альтернатива в выборе, и конкуренция двух СРО шла только на пользу рынку. С изменением функционала СРО при начале деятельности ЕРАИ необходимость в альтернативе совершенно отпала.

Ассоциацию букмекерских контор возглавляли достойные лидеры и профессионалы своего дела Дарина Денисова и Константин Макаров, поэтому проблем в коннекции между двумя СРО не было никогда.

– Продолжает ли работу Первая СРО? Не рассматривается ли возможность ее закрытия?

– Первая СРО работает как часы. Вопроса о закрытии ни разу не возникало, – заявил Оганезов.

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