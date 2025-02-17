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Объем мирового рынка ставок на спорт превысит $222,9 млрд к 2032 году

Аналитическая компания SkyQuest Technology оценила темп роста рынка спорт-беттинга.

По данным SkyQuest Technology, объем мирового рынка ставок на спорт составил $101,7 млрд в 2024 году. Компания прогнозирует, что среднегодовой темп роста составит 10,3% и превысит $222,9 млрд к 2032 году.

Ожидается, что онлайн-беттинг станет ключевым драйвером роста индустрии. Способствовать этому будет увеличение количества мобильных приложений, ставки в режиме live и интеграции искусственного интеллекта.

Ставки на Спортсе

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Skyquestt
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
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