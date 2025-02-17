Объем мирового рынка ставок на спорт превысит $222,9 млрд к 2032 году
Аналитическая компания SkyQuest Technology оценила темп роста рынка спорт-беттинга.
По данным SkyQuest Technology, объем мирового рынка ставок на спорт составил $101,7 млрд в 2024 году. Компания прогнозирует, что среднегодовой темп роста составит 10,3% и превысит $222,9 млрд к 2032 году.
Ожидается, что онлайн-беттинг станет ключевым драйвером роста индустрии. Способствовать этому будет увеличение количества мобильных приложений, ставки в режиме live и интеграции искусственного интеллекта.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Skyquestt
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