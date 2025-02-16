Оператор лотерей Allwyn стал спонсором «Макларен» в «Формуле-1»

«Макларен» подписал спонсорский контракт с Allwyn.

В рамках сделки бренд оператора лотерей будет размещен на гоночных автомобилях «Макларен» и комбинезонах гонщиков в предстоящем сезоне «Формуле-1». Стороны не сообщают о длительности и стоимости контракта.

«Макларен» – действующий обладатель Кубка конструкторов «Ф-1». Британская команда стала чемпионом впервые с 1998 года.

Ранее Allwyn стал титульным спонсором «Ф-1».

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