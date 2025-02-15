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Фелипе Масса продлил соглашение с букмекером Betano

Букмекер Betano объявил о продлении соглашения с Фелипе Массой.

Экс-гонщик Формулы-1 является амбассадором Betano с 2023 года. Букмекер продлил контракт с бразильцем в рамках усиления присутствия в Латинской Америке. Betano уделяет этому рынку особое внимание в последние месяцы. 

«Я горжусь тем, что представляю бренд, который понимает и ценит спорт. Каждое мероприятие и активация, которые мы проводим вместе, были созданы с одной целью: подарить незабываемые моменты болельщикам», – заявил Масса.

Betano основан в 2017 году. Букмекер принадлежит игорной компании Kaizen Gaming.

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: iGaming Brazil
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