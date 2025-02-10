РФС и федерация настольного тенниса – лидеры по полученным отчислениям от букмекеров за 2024-й год
Единый регулятор азартных игр отчитался о распределении отчислений букмекеров в 2024 году.
Напомним, по итогам прошлого года легальные российские букмекеры заплатили 35,3 млрд рублей в качестве целевых отчислений на развитие спорта.
По данным ЕРАИ, в пятерку лидеров по размеру полученных отчислений вошли РФС, Федерация настольного тенниса России, Федерация тенниса России, Федерация хоккея России и КХЛ.
На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки. К 2028 году процент увеличится до 2,5%.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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