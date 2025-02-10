Общий объем ставок на Polymarket достиг $10 млрд. Оборот ставок на спорт превысил $6 млрд

Пользователи Polymarket суммарно поставили более 10 миллиардов долларов за все время существования криптовалютной платформы.

По данным CoinDesk, оборот рынка спортивных прогнозов на платформе превысил 6 миллиардов долларов. Общий объем ставок на Polymarket достиг 10 миллиардов.

Недавно криптовалютная платформа попала под запрет в ряде стран – Бельгии, Франции, Сингапуре и Польше.

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