Общий объем ставок на Polymarket достиг $10 млрд. Оборот ставок на спорт превысил $6 млрд
Пользователи Polymarket суммарно поставили более 10 миллиардов долларов за все время существования криптовалютной платформы.
По данным CoinDesk, оборот рынка спортивных прогнозов на платформе превысил 6 миллиардов долларов. Общий объем ставок на Polymarket достиг 10 миллиардов.
Недавно криптовалютная платформа попала под запрет в ряде стран – Бельгии, Франции, Сингапуре и Польше.
Сенсации в стыках ЛЧ – где они возможны? Надежда на конец страшной серии «Спортинга» и голландцев против «Юве» и «Милана»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: CoinDesk
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем