«Севилья» не проигрывает дома в 8 из 9 последних матчей. 2.75 – не уступит «Барселоне»
«Барселона» сыграет в гостях с «Севильей» в 23-м туре Ла Лиги.
«Барселона» – явный фаворит с коэффициентом 1.48. На «Севилью» дают 6.90, на ничью – 5.00. В случае победы «сине-гранатовые» наберут 48 очков и приблизятся к «Атлетико» (49) и «Реалу» (50).
При этом «Севилья» не проигрывает дома в 8 из 9 последних матчей. Если команда не уступит «Барселоне», сыграет коэффициент 2.75.
Игра пройдет 9 февраля и начнется в 23:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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