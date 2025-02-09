«Севилья» не проигрывает дома в 8 из 9 последних матчей. 2.75 – не уступит «Барселоне»

«Барселона» сыграет в гостях с «Севильей» в 23-м туре Ла Лиги.

«Барселона» – явный фаворит с коэффициентом 1.48. На «Севилью» дают 6.90, на ничью – 5.00. В случае победы «сине-гранатовые» наберут 48 очков и приблизятся к «Атлетико» (49) и «Реалу» (50).

При этом «Севилья» не проигрывает дома в 8 из 9 последних матчей. Если команда не уступит «Барселоне», сыграет коэффициент 2.75.

Игра пройдет 9 февраля и начнется в 23:00 мск.

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