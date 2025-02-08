«Боруссия» не побеждает «Штутгарт» 5 матчей подряд. 1.96 – серия прервется

«Боруссия» Дортмунд примет «Штутгарт» в 21-м туре Бундеслиги.

«Боруссия» – фаворит с коэффициентом 1.96. На «Штутгарт» дают 3.80, на ничью – 4.00.

При этом «шмели» не побеждают «Штутгарт» 5 матчей подряд – 4 поражения и ничья. Если команда Себастиана Хенесса как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.90.

Игра пройдет 8 февраля и начнется в 17:30 мск.

Ставочная вики Спортса