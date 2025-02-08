«Боруссия» не побеждает «Штутгарт» 5 матчей подряд. 1.96 – серия прервется
«Боруссия» Дортмунд примет «Штутгарт» в 21-м туре Бундеслиги.
«Боруссия» – фаворит с коэффициентом 1.96. На «Штутгарт» дают 3.80, на ничью – 4.00.
При этом «шмели» не побеждают «Штутгарт» 5 матчей подряд – 4 поражения и ничья. Если команда Себастиана Хенесса как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.90.
Игра пройдет 8 февраля и начнется в 17:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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