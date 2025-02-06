«Шанхай» Слуцкого – букмекерский фаворит матча за Суперкубок Китая против «Шанхай Порт»
«Шанхай Шеньхуа» и «Шанхай Порт» разыграют Суперкубок Китая.
Команда Леонида Слуцкого котируется небольшим фаворитом встречи у букмекеров. На титул «Шеньхуа» дают коэффициент 1.86, на трофей «Шанхай Порт» – 1.94.
«Шанхай» Слуцкого – действующий победитель Суперкубка Китая. По итогам сезона-2024 клуб занял второе место в чемпионате.
Матч состоится 7 февраля и начнется в 14:35 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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