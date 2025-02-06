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Выручка букмекера BetMGM увеличилась до $2,1 млрд в 2024 году

Выручка BetMGM в 2024 году составила 2,1 миллиарда доллара.

Один из крупнейший мировых букмекеров зафиксировал рост выручки на 7% по сравнению с 2023 годом. Онлайн-сегмент принес компании 1,49 миллиарда доллара.

Общий объем ставок в букмекерской компании вырос с 10,9 млрд до 13,1 млрд доллара.

В компании отметили, что стремятся достичь отметки в 500 миллионов долларов прибыли в ближайшие годы.

Ставочная вики Спортса

Овечкин, Карпин, Дзюба, Смолов – кто самый яркий амбассадор букмекеров?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: MGM Resorts
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