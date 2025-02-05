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Общемировой доход легальных гемблинг-компаний вырос на 14% год – до $97 млрд

Общий оборот всей индустрии азартных игр в мире за 2024-й год оценивается в 305,8 миллиардов долларов.

По данным аналитического сервиса Statista, на онлайн-гемблинг приходится лишь треть от этой суммы – 107,3 миллиарда долларов.

Большая часть оборота приходится на ставки на спорт – 243,7 миллиарда долларов.

За 2024 год легальные гемблинг-компании заработали суммарно 97,26 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом доход вырос на 14,1%.

Ставочная вики Спортса

Овечкин, Карпин, Дзюба, Смолов – кто самый яркий амбассадор букмекеров?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Statista
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