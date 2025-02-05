Александр Овечкин – лучший спортивный амбассадор России по версии «Вредного букмекера»
Экс-сотрудник Olimpbet и автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев назвал Александра Овечкина лучшим спортивным амбассадором России.
«Овечкин – главный спортсмен России и будущий рекордсмен НХЛ по голам в регулярных чемпионатах (до Уэйна Гретцки всего 17 шайб). Сам факт такого амбассадора – уже огромный успех букмекера.
Но «Фонбет» не просто эксплуатирует фигуру Овечкина, они стараются выжимать максимум из партнерства. Мы увидели целый комплекс интеграций Ови с букмекером:
Реальный офис Овечкина в Москве, куда можно было попасть на собеседования через вакансии на HeadHunter;
Переводы по миллиону рублей в благотворительные фонды за каждый гол Александра;
Масштабная акция с розыгрышем тура в Вашингтон;
Рекламные ролики;
Акции и спецпроекты (Великая погоня, звонки из колл-центра, мини-игры в онлайне и другие);
Тренировки, автограф-сессии и медиа-дни в России.
Кейс «Фонбет» + Овечкин – близко к максимуму по части того, как российский букмекер в текущих реалиях может использовать потенциал амбассадора», – отметил Прокофьев для Ставок на Спортсе’’.
Овечкин, Карпин, Дзюба, Смолов – кто самый яркий амбассадор букмекеров?
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