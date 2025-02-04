Экс-шеф PR BetBoom Даньшин о росте доли нелегальных букмекеров в РФ: «Это неизбежно, говоря о тренде на 2-3 года вперед»

Бывший PR-директор BetBoom Михаил Даньшин высказался о росте доли сектора нелегальных азартных игр в России.

– Ты прогнозируешь рост доли нелегального сегмента в РФ – уже сбывается?

– Понимаю, что это выглядит как слив, но я прогнозировал глобальный тренд, а не ситуацию прямо сейчас.

Например, в день выхода интервью может случиться что-то непредсказуемое – кого-то задержат в Москва-Сити, поймают дроповодов, закроют очередные лазейки.

В комментах напишут: «Ну да, Майк, ты тут прогнозировал, а вот сегодня случилось вот это». Я же говорил о тренде в более широком масштабе, на два-три года вперед, это неизбежно.

Но в моменте многое зависит от блокировок зеркал и ситуации с платежными системами, – сказал Даньшин.

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