Экс-шеф PR BetBoom Даньшин о росте доли нелегальных букмекеров в РФ: «Это неизбежно, говоря о тренде на 2-3 года вперед»
Бывший PR-директор BetBoom Михаил Даньшин высказался о росте доли сектора нелегальных азартных игр в России.
– Ты прогнозируешь рост доли нелегального сегмента в РФ – уже сбывается?
– Понимаю, что это выглядит как слив, но я прогнозировал глобальный тренд, а не ситуацию прямо сейчас.
Например, в день выхода интервью может случиться что-то непредсказуемое – кого-то задержат в Москва-Сити, поймают дроповодов, закроют очередные лазейки.
В комментах напишут: «Ну да, Майк, ты тут прогнозировал, а вот сегодня случилось вот это». Я же говорил о тренде в более широком масштабе, на два-три года вперед, это неизбежно.
Но в моменте многое зависит от блокировок зеркал и ситуации с платежными системами, – сказал Даньшин.
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