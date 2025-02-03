«Рома» на 92-й минуте вырвала ничью у «Наполи». На спасение в лайве давали коэффициент 11.00
«Рома» и «Наполи» сыграли вничью в 23-м туре чемпионата Италии.
Матч завершился со счетом 1:1. Клуб из Рима был близок к поражению, но сравнял счет на 92-й минуте.
В лайве на спасение «Ромы» можно было поставить с коэффициентом 11.00. В прематче «Наполи» шел фаворитом за 2.10.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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