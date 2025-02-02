Букмекер Superbet станет официальным спонсором карнавала в Рио-де-Жанейро
Румынский букмекер Superbet выступит спонсором карнавала в Рио-де-Жанейро.
Под девизом «Здесь самба просто супер» букмекер поддержит проведение танцевальных парадов в партнерстве с Независимой лигой школ самбы Рио-де-Жанейро. Таким образом Superbet укрепит свое присутствие в Бразилии.
Superbet – один из крупнейших букмекеров Румынии, основан в 2008 году.
Карнавал в Рио-де-Жанейро пройдет с 28 февраля по 8 марта.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: iGaming Brazil
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