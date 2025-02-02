«Интер» – явный фаворит против «Милана», считают букмекеры. Команда Индзаги проиграла «россонери» два очных матча подряд

«Милан» и «Интер» сыграют в дерби в рамках 23-го тура Серии А.

«Интер» котируется фаворитом с коэффициентом 1.90. На «Милан» можно поставить за 4.30, на ничью – за 3.80.

В текущем сезоне эти команды играли друг с другом дважды и в обоих случаях сильнее оказались «россонери». Если «Милан» как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.96.

Игра пройдет 2 февраля и начнется в 20:00 мск.

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