Британский букмекер Bet365 официально вышел на рынок Иллинойса в США
Британский букмекер Bet365 расширяет присутствие в США.
Bet365 официально вышел на рынок Иллинойса после того, как игорный совет штата одобрил лицензию поставщика услуг для оператора. Букмекер приобрел эту лицензию в партнерстве с местным казино Walker’s Bluff Casino Resort.
Таким образом, Bet365 расширил присутствие в США до 12 штатов. Букмекер уже работает в Аризоне, Колорадо, Индиане, Айове, Кентукки, Луизиане, Нью-Джерси, Северной Каролине, Огайо, Пенсильвании и Вирджинии.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Odds Shark
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