Британский букмекер Bet365 официально вышел на рынок Иллинойса в США

Британский букмекер Bet365 расширяет присутствие в США.

Bet365 официально вышел на рынок Иллинойса после того, как игорный совет штата одобрил лицензию поставщика услуг для оператора. Букмекер приобрел эту лицензию в партнерстве с местным казино Walker’s Bluff Casino Resort.

Таким образом, Bet365 расширил присутствие в США до 12 штатов. Букмекер уже работает в Аризоне, Колорадо, Индиане, Айове, Кентукки, Луизиане, Нью-Джерси, Северной Каролине, Огайо, Пенсильвании и Вирджинии.

Ставочная вики Спортса