«Реал» одержал 4 разгромные победы подряд. 3.40 – продление серии в матче с «Эспаньолом»
«Эспаньол» примет «Реал» в 22-м туре Ла Лиги.
«Реал» – явный фаворит с коэффициентом 1.37. На «Эспаньол» можно поставить за 9.00, на ничью – за 5.60.
«Сливочные» одержали 4 разгромные победы подряд во всех турнирах. В предстоящем матче на победу «Реала» с форой (-2,5) дают 3.40.
Игра пройдет 1 февраля и начнется в 23:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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