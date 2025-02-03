«Джекпот» от БК «Мелбет»: фрибеты каждую неделю!

В преддверии насыщенного спортивного календаря БК «Мелбет» запускает акцию «Джекпот». Теперь с 3 февраля 2025 года участники акции будут делить 2 500 000 RUB фрибетами каждую неделю!

Чтобы принять участие в гонке за фрибеты, в текущем игровом периоде* необходимо заключать пари от 500 RUB с коэффициентом от 1.3 и получать баллы в турнирной таблице. Чем больше баллов, тем выше сумма фрибета. Турниры будут стартовать по понедельникам. Еженедельно более тысячи игроков, занявшие призовые места в турнирной таблице, будут получать фрибеты до 50 000 RUB.

Присоединяйтесь к «Джекпоту» от БК «Мелбет» и не упустите шанс забрать часть призового фонда!

* промежуток времени с 12:00 (UTC + 3) понедельника до следующего за ним понедельника 11:59 (UTC + 3) каждой календарной недели, в рамках срока проведения Акции. Расчет пари должен быть осуществлен до 11:59 (UTC + 3) текущего игрового периода.

Подробная информация об условиях акции, а также других предложениях БК «Мелбет» на сайте .

Реклама 18+ Рекламодатель: melbet.ru | Розыгрыш происходит во время участия в азартной игре. Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, и порядке их получения – на сайте melbet.ru. Срок проведения Акции «ДЖЕКПОТ» с 03.02.2025 12:00 (UTC + 3) до 05.01.2026 11:59 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.