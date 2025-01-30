Трафик букмекеров в Бразилии вырос на 600% по сравнению с прошлым годом. 1 января в стране запустился легальный рынок спортивных ставок
В Бразилии зафиксировали резкий рост сектора онлайн-гемблинга.
По данным аналитиков, трафик местных операторов ставок вырос на 600% по сравнению с прошлым годом и на 400% за первый месяц регулирования.
Напомним, с 1 января 2025 года в Бразилии официально начал работу легальный рынок онлайн-ставок.
В январе букмекерские сайты посещались в среднем по 63,4 миллиона раз в день. 18 января было достигнуто максимальное значение – 87,3 млн посещений, что на 45% больше среднего ежедневного трафика YouTube в Бразилии.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: SBC News
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