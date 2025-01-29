«Аталанте» нужно побеждать «Барсу», чтобы гарантировать 1/8 финала ЛЧ. Коэффициент на победу – 4.10

«Барселона» примет «Аталанту» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Каталонский клуб занимает 2-ю строчку в таблице общего этапа, «Аталанта» идет на 7-м месте. В случае победы итальянский клуб гарантирует себе выход в 1/8 финала ЛЧ.

«Барселона» – букмекерский фаворит встречи за 1.75. На победу «Аталанты» дают коэффициент 4.10, на ничью – 4.40.

Матч состоится 29 января и начнется в 23:00 мск.

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