«Аталанте» нужно побеждать «Барсу», чтобы гарантировать 1/8 финала ЛЧ. Коэффициент на победу – 4.10
«Барселона» примет «Аталанту» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Каталонский клуб занимает 2-ю строчку в таблице общего этапа, «Аталанта» идет на 7-м месте. В случае победы итальянский клуб гарантирует себе выход в 1/8 финала ЛЧ.
«Барселона» – букмекерский фаворит встречи за 1.75. На победу «Аталанты» дают коэффициент 4.10, на ничью – 4.40.
Матч состоится 29 января и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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