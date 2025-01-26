Выручка британского игорного холдинга Evoke выросла на 13% в 4-м квартале 2024 года
Британский игорный холдинг Evoke сообщил о выручке за 4-й квартал 2024 года.
Из отчетности следует, что выручка Evoke в 4-м квартале выросла на 13% в годовом исчислении.
Улучшение показателей было обусловлено увеличением онлайн-активности пользователей на 16-17 % и благоприятными спортивными результатами с точки зрения операторов.
Полный годовой отчет холдинг планирует опубликовать 11 марта 2025 года.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Yogonet
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