Выручка британского игорного холдинга Evoke выросла на 13% в 4-м квартале 2024 года

Британский игорный холдинг Evoke сообщил о выручке за 4-й квартал 2024 года.

Из отчетности следует, что выручка Evoke в 4-м квартале выросла на 13% в годовом исчислении.

Улучшение показателей было обусловлено увеличением онлайн-активности пользователей на 16-17 % и благоприятными спортивными результатами с точки зрения операторов.

Полный годовой отчет холдинг планирует опубликовать 11 марта 2025 года.

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