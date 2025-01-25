Нуньес может покинуть «Ливерпуль» зимой, считают букмекеры. В списке вариантов саудовские и итальянские клубы

Букмекеры допускают, что Дарвин Нуньес покинет «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне на счету уругвайца 5 голов и 3 ассиста в 24 матчах за мерсисайдцев.

Букмекеры дают коэффициент 3.00, что зимой Нуньес перейдет в любой саудовский клуб. Вторым вероятным вариантом считается трансфер в итальянскую команду (4.00).

Клуб Нуньесв после закрытия зимнего трансферного окна по версии букмекеров:

1. Любой клуб Саудовской Аравии – 3.00;

2. Любой итальянский клуб – 4.00;

3-6. Любой клуб Южной Америки – 13.00;

3-6. Любой французский клуб – 13.00;

3-6. Любой немецкий клуб – 13.00;

3-6. Любой испанский клуб – 13.00.

Ставочная вики Спортса

Главные взлеты и падения сезона в цифрах. «МЮ», «Боруссия», «Ноттингем», а кто еще?