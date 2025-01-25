Нуньес может покинуть «Ливерпуль» зимой, считают букмекеры. В списке вариантов саудовские и итальянские клубы
Букмекеры допускают, что Дарвин Нуньес покинет «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне на счету уругвайца 5 голов и 3 ассиста в 24 матчах за мерсисайдцев.
Букмекеры дают коэффициент 3.00, что зимой Нуньес перейдет в любой саудовский клуб. Вторым вероятным вариантом считается трансфер в итальянскую команду (4.00).
Клуб Нуньесв после закрытия зимнего трансферного окна по версии букмекеров:
1. Любой клуб Саудовской Аравии – 3.00;
2. Любой итальянский клуб – 4.00;
3-6. Любой клуб Южной Америки – 13.00;
3-6. Любой французский клуб – 13.00;
3-6. Любой немецкий клуб – 13.00;
3-6. Любой испанский клуб – 13.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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