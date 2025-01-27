Совокупный объем ставок у криптобукмекера Polymarket достиг 10 млрд долларов

На Polymarket растет ежедневное количество прогнозов.

Совокупный объем ставок, совершенных у криптобукмекера Polymarket, достиг 10 млрд долларов. По данным сервиса DappRadar, каждый день платформа привлекает около 54 тысяч активных пользователей, делающих прогнозы на сумму от 10 до 2 000 долларов.

Ежедневное число ставок на Polymarket выросло до 3,5 млн. Еще в октябре этот показатель составлял около 1 млн.

При этом за последнее время криптобукмекер был заблокирован сразу в трех странах: Польше, Франции и Сингапуре. Причина в отсутствии местной игорной лицензии.

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