«Боруссия» потерпела 4 поражения подряд во всех турнирах. 5.60 – продление серии в матче с «Вердером»

«Боруссия» Дортмунд примет «Вердер» в 19-м туре Бундеслиги.

«Боруссия» – явный фаворит с коэффициентом 1.58. На «Вердер» можно поставить за 5.60, на ничью – за 4.70.

При этом у «шмелей» 4 поражения подряд во всех турнирах и 10-е место в Бундеслиге. Клуб уволил Нури Шахина с поста главного тренера. К матчу с «Вердером» команду подготовит тренер молодежки Майк Тульберг.

Если бременцы как минимум не проиграют, зайдет коэффициент 2.48.

Матч состоится 25 января. Начало – в 17:30 мск.

Ставочная вики Спортса

Самые низкие шансы за 12 лет: неужели «Ман Сити» проиграет и «Челси»?