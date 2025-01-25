«Боруссия» потерпела 4 поражения подряд во всех турнирах. 5.60 – продление серии в матче с «Вердером»
«Боруссия» Дортмунд примет «Вердер» в 19-м туре Бундеслиги.
«Боруссия» – явный фаворит с коэффициентом 1.58. На «Вердер» можно поставить за 5.60, на ничью – за 4.70.
При этом у «шмелей» 4 поражения подряд во всех турнирах и 10-е место в Бундеслиге. Клуб уволил Нури Шахина с поста главного тренера. К матчу с «Вердером» команду подготовит тренер молодежки Майк Тульберг.
Если бременцы как минимум не проиграют, зайдет коэффициент 2.48.
Матч состоится 25 января. Начало – в 17:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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