«Барселона» победила «Бенфику» (5:4), уступая 1:3 и 2:4 по ходу матча. На камбэк давали коэффициент 61.00
«Барселона» обыграла «Бенфику» (5:4) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Каталонский клуб уступал по ходу матча со счетом 1:3 и 2:4.
На 77-й минуте, при счете 4:2 в пользу «Бенфики», на победу каталонского клуба давали коэффициент 61.00. Это соответствовало вероятности в 1,6%.
87% – что еврокубок возьмет клуб из Англии. Похожее в прошлом сезоне не сбылось
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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