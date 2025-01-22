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  • «Барселона» победила «Бенфику» (5:4), уступая 1:3 и 2:4 по ходу матча. На камбэк давали коэффициент 61.00
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«Барселона» победила «Бенфику» (5:4), уступая 1:3 и 2:4 по ходу матча. На камбэк давали коэффициент 61.00

«Барселона» обыграла «Бенфику» (5:4) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Каталонский клуб уступал по ходу матча со счетом 1:3 и 2:4.

На 77-й минуте, при счете 4:2 в пользу «Бенфики», на победу каталонского клуба давали коэффициент 61.00. Это соответствовало вероятности в 1,6%.

Ставочная вики Спортса

87% – что еврокубок возьмет клуб из Англии. Похожее в прошлом сезоне не сбылось

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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