«Барселона» проигрывает «Бенфике» после первого тайма – 1:3. На камбэк дают коэффициент 11.00

«Бенфика» побеждает «Барселону» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:1, перерыв).

В составе португальского клуба хет-трик оформил Вангелис Павлидис. Единственный гол в составе «Барселоны» на счету Роберта Левандовского.

В перерыве на камбэк «Барсы» можно поставить за 11.00. Ничья идет за 7.30, победа «Бенфики» – за 1.20.

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87% – что еврокубок возьмет клуб из Англии. Похожее в прошлом сезоне не сбылось