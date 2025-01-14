Букмекеры Нью-Йорка установили рекорд США по объему налоговых отчислений за 2024 год – $1,05 млрд
Операторы ставок в Нью-Йорке заплатили 1,05 миллиарда долларов в качестве налогов за 2024 год.
Это рекордный показатель среди всех штатов за минувший год. В 2023 году букмекеры в Нью-Йорке заплатили налоги на сумму $860,7 миллиона долларов, а в 2022-м – на 693,1 миллиона.
Совокупный оборот ставок в Нью-Йорке за 2024 год составил 22,3 миллиарда долларов. Среди 9 операторов наибольший средний еженедельный оборот показал FanDuel (213,3 млн долларов), второе место у DraftKings (165,6 млн).
В Нью-Йорке установлена высокая ставка налогообложения для букмекеров – 51% от GGR (валовый игровой доход).
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sportclan
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