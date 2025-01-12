Салах забьет около 30 мячей в этом сезоне АПЛ, считают букмекеры. У египтянина 18 голов и 13 ассистов

Российские букмекеры открыли линию на количество голов Мохамеда Салаха в этом сезоне АПЛ.

БЕТСИТИ дает коэффициент 1.85 на то, что Салах забьет минимум 31 мяч в текущей Премьер-лиге, и столько же на то, что египтянин забьет меньше.

Вингер «Ливерпуля» забил 18 голов и отдал 13 ассистов в этом сезоне АПЛ. Личный рекорд Салаха – 32 гола в сезоне-2017/18.

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