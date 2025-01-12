Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Реала» и «Барселоны» на победу в финале Суперкубка Испании
12 января в финале Суперкубка Испании сыграют «Реал» и «Барселона». Встреча пройдёт в Джидде и начнется в 22:00 мск.
В 1/2 финала мадридцы разгромили «Мальорку» (3:0), каталонцы победили «Атлетик» (2:0).
«Реал» выиграл семь из восьми последних матчей, у «Барсы» три победы, ничья и два поражения в шести прошлых играх.
Столичный клуб выиграл четыре из пяти последних Эль-Класико, а первый очный матч в этом сезоне остался за сине-гранатовыми (4:0).
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Аналитики БЕТСИТИ в предстоящей встрече отдают небольшое предпочтение «Реалу». На итоговый успех мадридцев предлагают коэффициент 1.81, на триумф каталонцев дают 2.07.
На победу команды Карло Анчелотти в основное время можно поставить за 2.45, на выигрыш коллектива Ханса Флика предлагают 2.85, вероятность ничьей оценивается в 3.80.
Эксперты уверены, что встреча будет результативной. На тотал голов больше 2.5 дают 1.53, ТБ 3.5 можно взять за 2.30.
Бетторы БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита Эль-Класико. На «Реал» отдано 38% от общего числа ставок на исход, 30% ушло на ничью, на успех «Барсы» пришлось 32% ставок.
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