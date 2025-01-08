«Бруталист» – явный фаворит на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». «Анора» и «Конклав» – в топ-5
Букмекеры считают, что «Бруталист» выиграет кинопремию «Оскар» в 2025 году.
При этом номинанты на награду официально будут объявлены 17 января.
«Бруталист» котируется главным фаворитом в номинации «Лучший фильм» с коэффициентом 1.60. Ранее лента выиграла «Золотой глобус» за «Лучший фильм – драма».
Вторым претендентом на «Оскар» считается фильм «Эмилия Перес», третьим – «Конклав».
Победитель премии «Оскар-2025» в номинации «Лучший фильм» по версии букмекеров:
«Бруталист» – 1.60;
«Эмилия Перес» – 3.75;
«Конклав» – 4.50;
«Анора» – 5.00;
«Злая: Сказка о ведьме Запада» – 8.00.
Фавориты на «Оскар-2025»: «Бруталист» доминирует, Ариана Гранде – вторая, Вашингтон соревнуется с Борисовым
Опубликовала: Венера Кравченко
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