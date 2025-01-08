«Бруталист» – явный фаворит на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». «Анора» и «Конклав» – в топ-5

Букмекеры считают, что «Бруталист» выиграет кинопремию «Оскар» в 2025 году.

При этом номинанты на награду официально будут объявлены 17 января.

«Бруталист» котируется главным фаворитом в номинации «Лучший фильм» с коэффициентом 1.60. Ранее лента выиграла «Золотой глобус» за «Лучший фильм – драма».

Вторым претендентом на «Оскар» считается фильм «Эмилия Перес», третьим – «Конклав».

Победитель премии «Оскар-2025» в номинации «Лучший фильм» по версии букмекеров:

«Бруталист» – 1.60; «Эмилия Перес» – 3.75; «Конклав» – 4.50; «Анора» – 5.00; «Злая: Сказка о ведьме Запада» – 8.00.

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