Каземиро не покинет «МЮ» зимой, считают букмекеры. Бразильцем интересуются клубы из Саудовской Аравии

Букмекеры склоняются к тому, что Каземиро не покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

Bet365 дает коэффициент 3.75, что бразилец останется в «МЮ» зимой. При этом вероятен и переход в чемпионат Саудовской Аравии (4.00).

Ранее сообщалось , что «полузащитником» «МЮ» интересуются три клуба саудовской лиги, включая «Аль-Наср».

Клуб Каземиро после закрытия зимнего трансферного окна по версии букмекеров:

«Манчестер Юнайтед» – 3.75; Клуб из Саудовской Аравии – 4.00; Клуб из Бразилии – 11.00; Клуб из Турции – 11.00; «ПСЖ» – 17.00.

Ставочная вики Спортса

Вот это характер «Милана»: 3% вероятности победы в полуфинале, 2% – в финале. И есть трофей!