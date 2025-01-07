Каземиро не покинет «МЮ» зимой, считают букмекеры. Бразильцем интересуются клубы из Саудовской Аравии
Букмекеры склоняются к тому, что Каземиро не покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.
Bet365 дает коэффициент 3.75, что бразилец останется в «МЮ» зимой. При этом вероятен и переход в чемпионат Саудовской Аравии (4.00).
Ранее сообщалось, что «полузащитником» «МЮ» интересуются три клуба саудовской лиги, включая «Аль-Наср».
Клуб Каземиро после закрытия зимнего трансферного окна по версии букмекеров:
«Манчестер Юнайтед» – 3.75;
Клуб из Саудовской Аравии – 4.00;
Клуб из Бразилии – 11.00;
Клуб из Турции – 11.00;
«ПСЖ» – 17.00.
Вот это характер «Милана»: 3% вероятности победы в полуфинале, 2% – в финале. И есть трофей!
Опубликовала: Венера Кравченко
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