«Сибирь» побеждает 5 матчей подряд. 2.75 – продлит серию в игре с «Нефтехимиком»

«Нефтехимик» примет «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Букмекеры считают, что шансы у команд примерно равны. На хозяев можно поставить с коэффициентом 2.45, победа гостей оценена в 2.75. Ничья по итогам трех периодов идет за 3.90.

«Сибирь» может выиграть шестой матч подряд и закрепиться в зоне плей-офф. В прошлом сезоне сибиряки не вышли в 1/8 финала Кубка Гагарина.

На данный момент команда Вадима Епанчинцева занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 39 очков после 39 матчей.

Матч пройдет 6 января и начнется в 17:00 мск.

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