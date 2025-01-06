«Сибирь» побеждает 5 матчей подряд. 2.75 – продлит серию в игре с «Нефтехимиком»
«Нефтехимик» примет «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Букмекеры считают, что шансы у команд примерно равны. На хозяев можно поставить с коэффициентом 2.45, победа гостей оценена в 2.75. Ничья по итогам трех периодов идет за 3.90.
«Сибирь» может выиграть шестой матч подряд и закрепиться в зоне плей-офф. В прошлом сезоне сибиряки не вышли в 1/8 финала Кубка Гагарина.
На данный момент команда Вадима Епанчинцева занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 39 очков после 39 матчей.
Матч пройдет 6 января и начнется в 17:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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