В декабре выявлено 89 потенциальных договорных матчей. Это годовой рекорд (ULIS)

Количество договорных матчей в мире увеличилось под конец 2024 года.

Организация United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) опубликовала ежемесячный отчет за декабрь, в котором сообщается о 89 подозрительных матчах в четырех видах спорта.

На футбол пришлось 85 матчей. Также подозрения возникли по играм в баскетболе (2), волейболе (1) и теннису (1). Больше всего подозрительных матчей в декабре прошли в Азии (55). Далее идут Европа (20), Африка (7), Южная Америка (5) и Северная Америка (2).

Всего за 2024 год ULIS выявила 733 потенциальных договорных матча. Среди них обнаружено 633 футбольных игры, что составляет 86% от общего числа подозрительных матчей.

Наибольшее количество потенциальных договорных игр обнаружено в декабре (89), а наименьшее – в августе (43).

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