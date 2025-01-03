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Все три клуба Ла Лиги выйдут дальше в Кубке Испании по итогам матчей пятницы. Меньше шансов у «Хетафе»

В Испании пройдут матчи 1/16 финала Кубка. Букмекеры считают фаворитами команды Ла Лиги, которые сыграют в гостях.

Победа «Хетафе» над «Гранадой» оценена в 2.59, «Мальорки» над «Понтеведрой» – в 1.83, «Райо Вальекано» над «Расингом Ферролем» – в 1.81.

«Понтеведра» – одна из четырех команд из четвертого дивизиона на этой стадии, «Гранада» и «Расинг Ферроль» выступают в Сегунде.

Все три игры пройдут 3 января в 21:00.

Ставочная вики Спортса

В сезоне-2024/25 осталось 11 команд без поражений. «ПСЖ» и «Юве» – а кто еще?

Опубликовал: Михаил Морозов
logoХетафе
logoЛа Лига
logoКубок Испании
logoПонтеведра
logoГранада
logoМальорка
Ставки на футбол
logoРайо Вальекано
Ставки на спорт
logoРасинг Ферроль
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