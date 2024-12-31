«МЮ» скорее вылетит из АПЛ, чем финиширует в топ-4, считают букмекеры. Клуб в 7 очках от зоны вылета
Букмекеры оценили вероятность вылета «Манчестер Юнайтед» из АПЛ.
После 19 туров клуб набрал 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «МЮ» опережает идущий 18-м (в зоне вылета) «Ипсвич» на 7 баллов и отстает от топ-4 на 13 очков.
Британские букмекеры дают коэффициент 51.00 на вылет «Юнайтед» из АПЛ по итогам сезона. Это в два раза вероятнее, чем завершение чемпионата в топ-4 – 101.00.
Ранее главный тренер «МЮ» Рубен Аморим допустил вылет из АПЛ: «Команда не прогрессирует, это и моя вина. Люди устали от оправданий, клубу нужна встряска».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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