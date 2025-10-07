«Хватит заниматься ##### и написывать игрокам всякие гадости». Теннисистка Шалимова ответила ставочникам, которые оскорбляют ее в соцсетях

Екатерина Шалимова обратилась к хейтерам-ставочникам.

869-я ракетка мира и чемпионка России в парном разряде-2025 выложила в соцсетях скрины сообщений, которые она получает после матчей. В них ставочники оскорбляют теннисистку и желают ей смерти.

«Искренне желаю ставочникам уже наконец-то найти стабильную работу. Хватит заниматься ###### и написывать игрокам всякие гадости. Не нужно перекладывать ответственность за свою жалкую, ничтожную жизнь на других. Спасибо», – написала Шалимова в соцсетях.

