2.20 – Кейн побьет рекорд Левандовского по голам за сезон в Бундеслиге. Англичанин забил 11 мячей в 6 турах

Букмекеры оценили шансы Харри Кейна побить рекорд Бундеслиги по голам за сезон.

На данный момент рекорд принадлежит Роберту Левандовского. Поляк в сезоне-2020/21 забил 41 мяч и превзошел достижение Герда Мюллера (40 голов в сезоне-1971/72).

БК «Бетсити» дает коэффициент 2.20 на то, что Кейн в текущем сезоне забьет 42+ гола. Обратная ставка сыграет за 1.60.

После 6 туров Бундеслиги в активе английского форварда 11 голов. В прошлом сезоне Кейн забил 26 мячей.

Опубликовала: Венера Кравченко
