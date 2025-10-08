2.20 – Кейн побьет рекорд Левандовского по голам за сезон в Бундеслиге. Англичанин забил 11 мячей в 6 турах
Букмекеры оценили шансы Харри Кейна побить рекорд Бундеслиги по голам за сезон.
На данный момент рекорд принадлежит Роберту Левандовского. Поляк в сезоне-2020/21 забил 41 мяч и превзошел достижение Герда Мюллера (40 голов в сезоне-1971/72).
БК «Бетсити» дает коэффициент 2.20 на то, что Кейн в текущем сезоне забьет 42+ гола. Обратная ставка сыграет за 1.60.
После 6 туров Бундеслиги в активе английского форварда 11 голов. В прошлом сезоне Кейн забил 26 мячей.
Фавориты топ-лиг: «Реал» подвинул «Барселону», «Бавария» – чемпион на 95%, «Ливерпуль» – в низшей точке
