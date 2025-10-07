0

Кучеров и Капризов входят в топ-5 фаворитов на «Харт Трофи» у букмекеров

Российские хоккеисты входят в список фаворитов на «Харт Трофи».

Главным претендентом на приз самому ценному игроку регулярного сезона котируется Коннор Макдэвид (коэффициент 3.00). Основным его конкурентом считается Нэтан Маккиннон (5.50).

Третьим фаворитом идет Никита Кучеров (7.00), четвертым – Леон Драйзайтль (10.00), пятым – Кирилл Капризов (13.00).

Расклады на «Колдер Трофи»: Демидов – фаворит, еще двое наших – его конкуренты

Опубликовала: Венера Кравченко
logoКирилл Капризов
logoНикита Кучеров
logoНэтан Маккиннон
logoКоннор Макдэвид
Ставки на хоккей
Ставки на спорт
logoЛеон Драйзайтль
logoКолорадо
logoМиннесота
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoТампа-Бэй
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Йокич и Гилджес-Александер – главные фавориты на награду MVP следующего сезона НБА по версии букмекеров
19 минут назад
Демидов – явный фаворит на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии букмекеров. Никишин – 3-й, Аскаров – в топ-10
сегодня, 12:45
Макгрегор, Махачев и Чимаев – в списке участников турнира UFC в Белом доме по версии букмекеров
сегодня, 12:27
«Хватит заниматься ##### и написывать игрокам всякие гадости». Теннисистка Шалимова ответила ставочникам, которые оскорбляют ее в соцсетях
1сегодня, 10:34
Леброн Джеймс во «Втором решении» объявит о завершении карьеры, считают букмекеры
17сегодня, 09:27
«Арсенал» укрепился в статусе фаворита АПЛ у букмекеров. Шансы «Ливерпуля» после двух поражений упали до 30%
9сегодня, 08:25
Два российских вратаря – в топ-3 фаворитов на «Везина Трофи»
вчера, 14:23
«Ковентри» Лэмпарда – новый фаворит в Чемпионшипе. Лидер турнира идет без поражений
вчера, 13:39
ЛАСК в Австрии отыграл три гола за 5 минут. В лайве прошел коэффициент 51.00
вчера, 12:00
Россияне не забили ни одного гола за «Спартак» в РПЛ. 83% – вероятность события до 2026-го
3вчера, 11:07
Ко всем новостям
Последние новости
BetBoom запускает интернет-магазин мерча BetBoom Store!
сегодня, 10:40Промо
Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире БЕТСИТИ IBA PRO 10
сегодня, 10:09Промо
«Порту» в этом сезоне не потерял ни одного очка в чемпионате. 2.05 – победит «Бенфику» Моуринью
5 октября, 17:34
«Ювентус» традиционно опасен дома, поэтому осторожная ставка: «Милан» не проиграет». Клещенок сделал прогноз на матч
5 октября, 16:10
«ПСЖ» против «Барсы» показал, что даже без лидеров способен выступать хорошо». Денисов о матче «Лилль» – «ПСЖ»
5 октября, 16:00
«Барса» слишком хороша для этой «Севильи», которая выходит из глубочайшего кризиса». Боков сделал прогноз на матч
15 октября, 13:10
«Кажется, настало время, чтобы пружина имени Станковича и Сакича распрямилась и показала всю мощь». Чернявский о дерби ЦСКА – «Спартак»
5 октября, 12:20
«Персоналки Гасперини – кошмар для «Фиорентины» с ее проблемами во владении». Клещенок сделал прогноз на матч
5 октября, 11:20
«Брентфорд» был неудобным соперником для «Сити» в эпоху Франка». Прогноз Палагина на матч
5 октября, 11:17
Игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча «Ювентус» – «Милан»
5 октября, 09:41Промо