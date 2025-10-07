Кучеров и Капризов входят в топ-5 фаворитов на «Харт Трофи» у букмекеров
Российские хоккеисты входят в список фаворитов на «Харт Трофи».
Главным претендентом на приз самому ценному игроку регулярного сезона котируется Коннор Макдэвид (коэффициент 3.00). Основным его конкурентом считается Нэтан Маккиннон (5.50).
Третьим фаворитом идет Никита Кучеров (7.00), четвертым – Леон Драйзайтль (10.00), пятым – Кирилл Капризов (13.00).
