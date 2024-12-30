Николай Оганезов: «Пока с высоких трибун не будет высказана позиция, что букмекерский бизнес полезен для спорта, популисты продолжат вбрасывать непродуманные инициативы»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался о регулировании букмекерского рынка в России.

– После форума «Азартные игры» сложилось впечатление довольно жесткой риторики в плане регулирования индустрии. Чего ждать в 2025 году? Нет ли опасения, что государство будет закручивать гайки еще сильнее?

– Закручивание гаек должно быть адекватным, лучше заниматься не только гайками, но и настройкой всего механизма, учитывая последствия для государства и бизнеса.

Пока с высоких трибун не будет высказана позиция, что букмекерский бизнес полезен для развития отечественного спорта, популисты продолжат постоянно вбрасывать непродуманные инициативы, пытаясь заработать политические очки, не вдаваясь абсолютно в последствия, к которым все эти ограничения могут привести, – сказал Оганезов в интервью Спортсу’’.

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